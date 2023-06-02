انت الان تتابع خبر فضيحة ثقيلة .. يوري مرقدي وابنته يعيشان المساكنة قبل الزواج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان اللبناني يوري مرقدي، الكثير من المواضيع الشخصية والفنية خلال حلوله ضيفاً على برنامج "اعترافات زوجية".

يوري مرقدي والمساكنة

تطرق يوري إلى مسألة المساكنة، وأكد انه عمل مساكنة مع وزوجته الناشطة ألفت منذر، قبل الزواج ولم يكترثا برأي الناس وكلامهم، ولا يستمعا لرأي أحد

وأشار النجم اللبناني، ان بنته الكبيرة تعيش الآن المساكنة في كندا، لأنه يرى من الصعب أن ترتبط الفتاة وتتزوج بشخص لا تعرفه وتتفاجأ بشخصيته بعد الزواج.

أما فيما يخص الدين، كشف مرقدي انه وزوجته غير متدينان، مؤكدا ان الدين قناعة شخصية وكل إنسان حر باختياراته.

أثارت تصريحات يوري مرقدي جدلا واسعا على مواقع التواصل، وهاجم البعض ما قاله حول المساكنة والعلاقات قبل الزواج، مؤكدين أن الزواج علاقة مقدسة يجب أن تتم وفق الأصول وبشكل رسمي، أما ممارسة العلاقة الزوجية قبل الارتباط الرسمي يدمر الأسرة والمجتمع.

اعتزال يوري مرقدي

يذكر ان النجم اللبناني أعلن اعتزاله بشهر أكتوبر الماضي، عبر حسابه في إنستغرام، بسبب ما يشهده الوسط الفني من فساد على حد تعبيره، وقال: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية"، ثم أنهى رسالته بالقول: "أنا برة"