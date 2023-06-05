الإعلام تنعي الصحافي إبراهيم المعلمي

الإعلام تنعي الصحافي إبراهيم المعلمينعت وزارة الإعلام الصحافي إبراهيم عبدالرحمن سليمان المعلمي مدير التحرير بمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الأسبق الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 56 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشادت في بيان النعي، بمسيرة الفقيد المعلمي المهنية في العمل الصحفي من خلال كتابة الأخبار والتقارير والتحليلات والتحقيقات والاستطلاعات الصحفية والمقالات بقالب صحفي يلامس هموم وقضايا المجتمع وبأسلوب شيق ومثير.

ونوه البيان بمناقب الفقيد المعلمي الذي يُعتبر أحد أعمدة الصحافة اليمنية وممن أسهموا في تطوير العمل في مؤسسة الثورة ومطبوعاتها الصحفية، مشيراً إلى ما كان يتمتع به الفقيد من مكانة ودماثة خلق وحس رفيع في علاقته بالمهنة وزملائه.

وعبرت وزارة الإعلام عن خالص العزاء والمواساة للوسط الصحفي والإعلامي اليمني ولأسرة الفقيد ومحبيه بهذا المصاب .. سائلة المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".