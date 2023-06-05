للكبار فقط.. سما المصري في وصله رقص قويه ومتابع الشباب تعبان

تعتبر الفنانه الكبيره سما المصري من اشهر الفنانات داخل الوسط الفني المصري والوطن العربي شهره على جميع منصات التواصل الاجتماعي بسبب الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر صفحتها الرسميه على منصه تيك توك ومنصة سناب شات والصفحة الرسميه على الفيس بوك اشعلت حماس الشباب بعد فيديو قام بنشره خلال ساعات ماضي شاهد الفيديو الكامل..

اشعلت الفنانه سما المصري حماس الشباب والرجال خلال الساعات الماضيه بعد قيامها بنشر فيديو لها عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات والصفحة الرسميه لها عبر الفيسبوك واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض للجمهور اثاره ضجه كبيره داخل الوسط الفني تابع التفاصيل..

نالت سما المصري اعجاب الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفته الرسميه خلال الساعات الماضيه بعد نشرها هذا الفيديو.