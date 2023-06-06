انت الان تتابع خبر عودة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد موافقته على شروطها الصادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير، انباء حول عودة الفنان تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل، بعد أن وافق على جميع شروطها.

عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

أشارت الأنباء المتداولة، أن بسمة بوسيل اشترطت على تامر حسني، أن ينسى حبيبته السابقة جليلة المغربية ولا يتواصل معها، وأن يقطع علاقته بمديرة أعماله هالة عمر، وصديقتها يارا سكرية التي تم اتهامها بإقامة علاقة سرية مع تامر، كما اشترطت عليه احترام غيرتها الشديدة عليه.

ورغم انتشار هذه الأخبار بشكل موسع على مواقع التواصل، لكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار، او نفيها من قبل الثنائي او مصادر مقربة منهما.

بسمة بوسيل تشن هجوما على تامر ومديرة اعماله

الجدير بالذكر، أن بسمة بوسيل قد تصدرت الترند خلال الفترة الماضية، بعد ان هاجمت تامر حسني وهالة عمر بشكل علني عبر حسابها في إنستغرام، بسبب احتفاله بحفل زفافها.

واتهمت بوسيل، مديرة أعمال طليقها، بتخريب علاقتها بزوجها وتدمير عائلتها وأولادها، وأعلنت انها حظرت تامر حسني بشكل نهائي عن حسابها بسبب احتفاله بزفاف الإنسانة التي سببت الأذى لعائلته، على حد تعبيرها.

وجاءت اتهامات بسمة لهالة عمر بسبب صديقتها يارا سكرية التي تم تداول أخبار حول علاقتها السرية بتامر حسني، حيث كانت هالة هي من عرفتهما على بعضهما وقدمته له لتشاركه في فيلم "فلوس".