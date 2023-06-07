انت الان تتابع خبر روبي تفجّر الرد على اتهامات فنان أردني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت فرقة الروك الأردنية "جدل" قد حققت نجاحا كبيرا بعد عمل ريمكس أغنية الفنانة المصرية روبي "بيداري كدة" ونشرها عبر اليوتيوب.

فرقة جدل الأردنية تحقق نجاحا بريمكس بيداري كدة

حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية، وقدمتها الفرقة في الكثير من الحفلات التي تم احيائها خلال الفترة الماضية.

لكن تفاجأت "الروك جدل" بحذف الأغنية عن اليوتيوب، ما استدعى الرد من الشاعر والمنتج الأردني محمود ردايدة، مؤسس الفرقة عبر حسابه في تويتر.

حذف أغنية الريمكس عن اليوتيوب

وكتب الردايدة: «روبي أو شركة التوزيع شالت ليه بيداري كده"... ليه تعملي كده يا روبي" وطالب من المتابعين عمل تاغ مع حسابها الرسمي، وتمنى الرد من قبل الفنانة.

وبعد الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر، ردت روبي عبر حسابها على تويتر على اتهامات حذف ريمكس فرقة جدل لأغنيتها بيداري كدة عن اليوتيوب، ونفت قيامها باتخاذ أي إجراء يخص هذا الأمر، وكتبت في تعليقها: "يا جماعة انا ماليش علاقة بحذف ريمكس ليه بيداري كدة" واكدت أن الأغنية التي قدمتها الفرقة أعجبتها جدا واستمعت إليها أكثر أغنيتها الأصلية.

روبي تكتسب شهرة كبيرة بأغنيتها الشهيرة

الجدير بالذكر، أن أغنية "ليه بداري كدة" حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها عام 2004، ويعتبر الكليب الخاص بها من أنجح الكليبات العربية حتى الآن، وقلدها الكثير من مشاهير العرب، وكان قد اثار الجدل بجرأته وحركات روبي المثيرة فيه.

وظهرت روبي بالكليب داخل صالة رياضة وهي تجلس على الدراجة، وأصبحت التنورة التي ظهرت فيها موضة الفتيات في تلك الفترة.