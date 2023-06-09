انت الان تتابع خبر علاقة حب بين شاكيرا وشخصية مشهورة .. وبيكيه يفقد أعصابه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، لاحقت النجمة الكولومبية شاكيرا، الكثير من الشائعات حول ارتباطها بعلاقات عاطفية جديدة.

شائعات عاطفية تطارد شاكيرا

ومن أبرز الشائعات التي دارت حول شاكيرا، علاقتها بلاعب كرة السلة الأمريكي جيمي باتلر، والنجم العالمي توم كروز، بعد ان انتشار الكثير من الصور التي جمعها بهما في أكثر من مناسبة، لكن تم نفي جميع هذه الأخبار.

ولكن تبقى شائعة ارتباطها ببطل سباق السيارات البريطاني، لويس هاميلتون، هي الأبرز والأكثر تداولا، وخاصة انهما اجتمعا كثيرا في الآونة الأخيرة وبرفقة أصدقاء مشتركين.

كما تداول المتابعون صورة لبيكيه وهو بحالة عصبية وغضب، وقيل أنه فقد اعصابه بعد معرفته بعلاقة شاكيرا الجديدة.

مصدر مقرب من شاكيرا يحسم جدل ارتباطها

وبعدما تصدر خبر ارتباط شاكيرا وهاميلتون، حديث بعض الصحف العالمية، ومواقع التواصل، خرح مصدر مقرب من النجمة الكولومبية لينفي كل ما تم تداوله، مؤكدا أن علاقة الثنائي لا تتجاوز الصداقة القوية، التي امتدت لسنوات طويلة، كالكثير من المشاهير الذين تربطهم صداقة مع شاكيرا.

الجمهور يتابع علاقات شاكيرا

الجدير بالذكر، انه ومنذ انفصال شاكيرا عن شريكها السابق بيكيه، وتعرضها للخيانة ومرورها بفترة عصيبة، بات الجمهور يحرص على متابعة الفنانة العالمية، وخاصة فيما يتعلق بحياتها العاطفية، لهذا باتت الشائعات تتزايد حولها بعد أي ظهور يجمعها بأحد المشاهير.

وكانت النجمة الكولومبية قد حازت على حملة تعاطف واسعة بعد تعرضها للخيانة من لاعب كرة القدم الإسباني، وتعرض بيكيه للكثير من الهجوم بسب ما فعله، حتى تعرض للطرد هو وحبيبته الجديدة كلارا شيا، من أحد المطاعم بسبب خيانته لشاكيرا.