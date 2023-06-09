انت الان تتابع خبر تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد هاني بعد تعرضه لحادث مروع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان محمد على رزق خلال الدقائق القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023، حول تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد هاني.وتعرض الفنان المصري إلي حادث سير صباح اليوم، أثناء قيادة السيارة الخاصة به على أحد طرق القاهرة الجديدة، مما أدي إلي نقه إلي أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد هاني :

وكتب محمد على رزق منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قال في ” زميلنا أحمد هانى عمل حادث سيارة صعب جداً وهو دلوقتي بالرعاية المركزة…نسألكم الدعاء له بالشفاء و إنه يقوم بألف سلامة لأهله و حبايبه.