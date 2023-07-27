انت الأن تتابع خبر بعد اعتزال التمثيل.. منى فاروق: المخرجين مش مقدرين موهبتي الفنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى فاروق بالإعلان عن اعتزالها الفن والسوشيال ميديا، وكشفت عن السبب الذي جاء مفاجأة لكل متابعيها، وتعد من أبرز الأشياء الذي كشفت عنها مؤخراً أمام جميع محبيها ومتابعيها.

اعتزال منى فاروقوكشفت الفنانة منى فاروق عن سبب اعتزالها الفن من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام“، قائلة “تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل”.

واستكملت قائلة “إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكراً، وكتر خيركم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني”.

آخر أعمال الفنانة منى فاروق

وقدمت أخيراً الفنانة منى فاروق في الكثير من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها مسلسل “أيام” وهو 45 حلقة وشاركها في البطولة كلاً من حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولى، ندى موسى، مى القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي ومحمد مغربي.

وأثارت منى مؤخراً الجدل بعد حديثها على أمنيتها في الزواج من رجل يشبه شخصية الخديوي، وهو الذي قدمها الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، ونشرت الفنانة فيديو من خلال انستجرام كشفت فيه عن التفاصيل التي تتمناها في فتي أحلامها، وتثير الجدل بشكل مستمر بسبب ما تقوم بتقديمه من أعمال مختلفة طوال الوقت على جميع الشاشات باستمرار.