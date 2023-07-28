انت الأن تتابع خبر منى فاروق تعتزل الفن والجمهور مصدوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة المصرية منى فاروق، جمهورها بعدما أعلنت عن اعتزالها التمثيل، لعدم تقدير شخصيتها وموهبتها.

وكتبت منى فاروق عبر حسابها في إنستغرام، انها تعبت من تجاهل موهبتها، والبقاء مع اشخاص لا يقدرون قيمتها، لذلك قررت الاعتزال.

وفي منشور آخر، أكدت الممثلة المصرية، انها ستأخذ إجازة مفتوحة من مواقع التواصل، ولن تتواجد على حساباتها الشخصية، وختمت قائلة: "مش عاوزة حاجة من حد، ولا حد يعوز مني حاجة".

تفاعل المتابعون مع قرار منى فاروق، وطالبها البعض بالتراجع عن قرارها، وعدم الاستسلام سريعا، والعودة إلى التمثيل لما تمتلكه من موهبة فنية تستحق التقدير.

بينما سخر البعض من إعلانها للاعتزال، وأكدوا أنها تحاول لفت النظر وتصدر الترند، مستذكرين موقف الفنانة المصرية ميرهان حسين التي خرجت عبر حسابها على مواقع التواصل، وأعلنت اعتزال الفن لعدم تقدير موهبتها وقدراتها الفنية، وعقب ان تصدرت حديث المواقع، عادت بعد أيام ونفت نيتها الاعتزال.

وتساءل المتابعون حول الأسباب الحقيقية التي دفعت النجمة المصرية للاعتزال، وان كان هذا القرار مرتبط بالفيديو الجنسي الفاضح الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، والذي ظهرت به مع المخرج المصري خالد يوسف وشيماء يونس قبل أعوام.

وفي وقت سابق رفضت منى فاروق خلال ببث مباشر على حسابها، الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا الفيديو، مؤكدة أنها لن ترد على أي سؤال يتعلق بهذا الأمر، وانها سامحت الجميع ولن ترفع قضية على أي شخص تحدث بعرضها، وتابعت قائلة: "مشض تبت وطلعت أعمل عمرة؟... أنا كبرت على الهبل والرد على كل حاجة"