انت الأن تتابع خبر منى فاروق تتراجع عن اعتزال التمثيل وتتوسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان أعلنت اعتزالها التمثيل ومواقع التواصل احتجاجا على عدم تقدير موهبتها، تراجعت الفنانة المصرية منى فاروق، عن هذا القرار بعد ساعات فقط من من منشور الاعتزال.

ونشرت منى فاروق، عبر حسابها في انستغرام توضيحا كشفت فيه عن معاناتها وسبب اعتزالها التمثيل والتراجع عنه.

وأكدت النجمة المصرية، انها تعاني بسبب امتناع الوسط الفني عن التعامل معها، ومقاطعاتها من قبل صناع العمل، بصورة مبطنة، وادعت انها سمعت بأذنيها عندما رفضوا التعاون معها، حتى لا تضر بأعمالهم، رغم أن الفن هو مصدر رزقها الوحيد، وقالت: "أنا محتاجة أشتغل عشان أقدر أعيش زي أي بني آدمة طبيعية".

وناشدت منى فاروق نقيب الفنانين أشرف زكي، وأشرف عبد الباقي، وشركات الإنتاج ، لمساعدتها في إيجاد عمل فني تستطيع من خلاله العودة للحياة بشكل طبيعي وتلبية التزاماتها، وختمت قائلة: "عايزة أشتغل أبوس إيديكم".

يذكر أن منى فاروق، قد أعلنت عبر حسابها في انستغرام، عن اعتزالها التمثيل ومقاطعة مواقع التواصل، بسبب الظلم الذي تعرض له في الوسط الفني.

وتباينت ردود الفعل بين الجمهور، وانقسمت الأراء بين من أشاد بموهبتها وطالبها بالتراجع عن قرارها، وبين من اتهمها بإثارة الجدل وتصدر الترند للفت النظر، مستذكرين ما فعلته الفنانة ميرهان حسين التي قامت بنفس الشيء واعلنت اعتزال الفن بسبب تعرضها للظلم، ثم التراجع عنه بعد أيام قليلة.