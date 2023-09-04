انت الأن تتابع خبر فردة شكل وفردة شكل.. جزمة منى فاروق تثير الجدل في الإمارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة مني فاروق، الجدل بعد صورتها الأخيرة والتي كانت على خشبة المسرح من أجل تكريمها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منى فاروق

وظهرت الفنانة منى فاروق، في صورة نشرتها على حسابها الشخصي على فيس بوك، أثناء التكريم على خشبة المسرح، مرتدية فستان طويل ولونه موف، وله أكمام طويلة.أما ما أثار الجدل حول صورة منى فاروق في الإمارات، فهي ظهورها أثناء التكريم، مرتدية حذاء مختلف اللون (فردة شكل وفردة شكل).

وارتدت منى فاروق، الجزمة في القدم اليمنى لونها موف، أما الجزمة التي كانت في القدم اليسرى لونها أوف وايت، الأمر الذي جعلها مثار الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على صورة منى فاروق المثيرة للجدل، وكان أحد التعليقات “كانت مستعجلة لبست فردة وفردة” و”لازم تثير الجدل عليها”.

منى فاروق في العمرة

ومنذ أيام، ظهرت الفنانة منى فاروق، بصورة من أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت منى فاروق، صورة لجمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، كعادتها التي تنشر فيها يومياتها مع الجمهور على السوشيال ميديا.

وظهرت منى فاروق، أمام الكعبة المشرفة، مرتدية زي أسود اللون، ومحجبة بدون أي مكياج، احتراما لقدسية المكان التي تقف فيه.

ومؤخرا كذلك، نشرت منى فاروق، عبر حسابها على إنستجرام : “مساء الخير الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد أنا قولت أعتزل الفن لسبب واحد إن هو ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعاوزة أشتغله لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب أنا محتاجة أشتغل عشان أعيش زي أي بني آدمة”.