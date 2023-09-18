انت الان تتابع خبر نجمة باب الحارة المحبوبة والشهيرة التي عشقها الجميع تصارع مرض عضال وتقف بين الحياة والموت.. لن تصدق من هي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت مؤخرًا ماسة الجمال المشهورة بدور طفلة باب الحارة في برنامج حواري تابعه الملايين من محبيها. وفي هذا البرنامج، كشفت ماسة عن الكثير من أسرار حياتها التي لم تروى من قبل. ومن بين هذه الأسرار، حكت ماسة عن قصتها مع مرض السكر الذي كاد أن يؤدي بحياتها مرتين وفقًا لقولها. وعبر الجمهور عن تعاطفه الكبير معها.

فقد اعتبر البعض أن ما تعرضت له ماسة يعتبر ابتلاءً عليها رغم صغر سنها. وذكرت أيضًا أن خطيبها قام بتركها بسبب هذا المرض.