21سبتمبر..عرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" في الدول العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد طاقم عمل فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" لطرحه في بعض الدول العربية وبعض دول الخليج، وذلك يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر، حيث تم طرحه منذ عدة أيام.



تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"





ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.



أحداث ڤوي ڤوي ڤوي





وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.



من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟





الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي

إشادات نقدية بفيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”

وأشادت ماجدة خير الله بالتجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمر هلال، مُعلنة انضمام مخرج موهوب جديد لقائمة المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في أعمال سابقة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمر هلال يؤكد في أول أفلامه كمؤلف ومخرج أن الكوميديا تفرق كثيرًا عن العبط والاستهبال، ولا بد أن يكون الفيلم الكوميدي يعتمد على فكرة لها قوام ومعني وسيناريو متماسك ومواقف تخلق الضحك".

كما أشاد النقاد طارق الشناوي بالفيلم، من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، قائلًا: "فيلم منعش ومبهج ويدخل القلب بلا استئذان، وعمر هلال كاتب ومخرج جديد موهوب، وفريق عمل متميز في الديكور والموسيقي والتصوير، المخرج يجيد ضبط إيقاع الشاشة وأداء الممثلين"