انت الان تتابع خبر هل تذكرون زوجة عصام "لطفية" نجمة باب الحارة الشهير لن تصدق كيف تغيرت ملامحها وأصبحت فاتنة الجمال تتلألأ في أحدث ظهورها.. (صورة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطلت النجمة السورية ليليا الأطرش نجمة باب الحارة بدور "لطفية" وزوجة عصام، بأحدث إطلالة فاجت الجمهور بجمالها اللافت وتغير ملامحها عن ظهورها البارز في المسلسل السوري الأشهر.



وظهرت ليليا الأطرش بصور وفيديوهات عدة شاركتها على حسابها الشخصي في تطبيق التواصل الإجتماعي "انستجرام"، حيث بدت بملامح فاتنة للغاية.



وبدت ليليا الأطرش بإطلالتها بأناقة تامة حيث اختارت فستانا باللون الأبيض اللامع، تميز بقصته الفريدة، ونسقت معه حقيبة باللون ذاته، وطبقت الأطرش ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها،

كما نسقت مجموعة من المجوهرات التي بدت متناسقة مع إطلالتها واختارت تسريحة شعر مميزة أيضا.

وتصور حاليا ليليا الأطرش مسلسل الكرزون وهو العمل الاجتماعي المعاصر الذي يضم كوكبة من الممثلين السوريين منهم،

وفاء موصلي، عبير شمس الدين، ليليا الأطرش، أسامه الروماني، شكران مرتجى، علي كريم، ليث المفتي، رشا رستم.