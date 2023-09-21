بطلة مسلسل "باب الحارة" التي تزوجت مصطفى الآغا!! أجمل جميلات الوسط الفني السوري .. لن تصدق من تكون ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر مصطفى الآغا أبرز إعلامي رياضي في الوطن العربي حالياً ويعد برنامجه صدى الملاعب المذاع على قنوات إم بي سي أهم أكبر البرامج الرياضية. وما لا يعرفه الجميع أن الآغا تزوج في فترة سابقة من الفنانة سلمى المصري، وهي فنانة سورية من أشهر الفنانات السوريات، وتعد من أكثر الفنانين والفنانات أعمالا.

ولدت في التاسع من كانون الثاني ( يناير) عام 1958 في العاصمة السورية دمشق، وفيها نشأت. بدأت رحلة من التألق والإبداع وأصبحت وجها مألوفا في أغلب الأعمال التلفزيونية، وقامت بأداء دور البطولة في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية أبرزها باب الحارة.

تزوجت من المخرج شكيب غنام وأنجبت منه ولديها داني وهاني، وبعد وفاة زوجها تزوجت من الإعلامي والمذيع السوري المشهور مصطفى الآغا، لكن هذا الزواج لم يكتب له النجاح، وانفصلت عنه بعد مدة.