نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " أنتي فاكرة نفسك صحفية".. شريف منير يقدم الإعتذار بعد إساءته لإحدى الصحفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم مساء أمس عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني والتي وافتها المنية أول أمس، وأقيم العزاء بمسجد المشير طنطاوي وقدم عدد من النجوم واجب العزاء وكان أبرزهم الفنان شريف منير.

شريف منير

شريف منير يسئ لإحدى الصحفيات في العزاء

وأثناء سيره بعد تقديمه واجب العزاء بدأ شريف منير في الحديث قائلًا: "الواحد تعب من كثرة العزاء".



و على الفور علقت عليه إحدى الصحفيات: "هذه الأيام صعبة على الوسط الفني"، ليقطعها منير: "هشش إنتِ هتعمليلي فيها صحفية".

وبدأ يتداول الفيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، ليصفه الجمهور بقلة الذوق والغرور والتعالي.

ليخرج شريف منير عن صمته ويقدم إعتذارًا عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام عن طريق نشر فيديو قائلًا: "امبارح كنت في عزاء والدة دينا في مسجد المشير، وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين، وكانوا موجهين الموبايلات فقلت كلمة وفي أخت صحفية قالت حاجة فجأة يا إما سؤال أو تعليق وكان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع فقلت لها هشش، فلقيت عيب أوي واتلخبطت وقُلت ألم الموقف، وقلت لها إنتي فاكرة نفسك صحفية ولا إيه، فلقيت نفسي بغلط أكتر، أنا مضايق من اللي حصل والفيديو نزل يوتيوب، ويمكن ناس كتير ما شفتهوش بس أنا اتضايقت من نفسي لما شفته، والناس قالت في الكومنتات أني قليل الذوق وما كانش ينفع كده وأني مغرور وأنا فعلا أستاهل كل الكومنتات الوحشة دي ومش وحشة هي صح لأني غلطت وكان لازم آخد جزائي وبعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل للصحافية وللشباب الصحفيين، بعتذر للجمهور واللي زعلان مني ما تزعلوش أنا كنت غلطان وقليل الذوق وأستاهل النقد اللاذع وأبويا علمني لما أغلط اعتذر"

https://www.instagram.com/reel/CxivTynNpA7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==