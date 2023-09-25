شاهد أول صورة لـ زوجة نجم مسلسل باب الحارة العقيد أبو شهاب والجمهور مصدوم من شدة جمالها: سبحان الله الخالق!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول صورة للفنان السوري سامر المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر في الصورة برفقة زوجته الممثلة المعتزلة نيفين عزام وهما يتبادلان العناق. تم التقاط هذه الصورة منذ حوالي 28 عامًا خلال حفل زفاف سامر المصري ونيفين عزام.



لقد أثارت هذه الصورة إعجاب الجمهور، حيث بدت نيفين عزام رائعة فيها. يجدر بالذكر أن سامر المصري يشارك حاليًا في بطولة فيلم "نزوح" للمخرجة السورية سؤدد كعدان. قد تم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم وحاز على جوائز وتقديرات عالية.



تم تصوير الفيلم في تركيا وتدور أحداثه في سوريا خلال فترة الحرب الأخيرة. تتعرض منزل الفتاة زينة، التي تجسدها الممثلة حلا زين، للتدمير بفعل إطلاق صاروخ.

تقرر والدة زينة، السيدة هالة التي تؤدي دورها الممثلة كندة علوش، الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يجسده سامر المصري والذي يرفض أن يصبح لاجئًا ويمنع عائلته من مغادرة المنزل.