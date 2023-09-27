انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. زفاف أنجلينا جولي من بطل باب الحارة يشعل منصات التواصل.. لن تتخيل من يكون العريس؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تصدّرت أخبار زواج النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي من نجم مسلسل باب الحارة مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار بلبلة.

وتداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، خبر زواج الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ من الممثل السوري ​سليمان رزق​ وتصدر وسم زواج سليمان رزق وأنحلينا جولي الترند على مواقع التواصل ومحركات البحث.

وحسب مواقع فنية، فإن لا صحة لهذا الخبر، وإنتشاره كان مجرد إشاعات.

وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج من أنجلينا جولي.

وشدد سليمان أنه لا يمزح وقال إنه أمه موافقة، ولكنها لديها شرط وحيد، قائلاً “إنه تترك ولادها عند براد بيت مو تجيبهم معها”.

وأكد سليمان أن زواجه من جولي أمر حقيقي، ولا يقصد من ورائه إثارة الجدل أو تصدر الترند قائلاً: “أنا طالب إيدها بالحلال وأمي موافقة. بليز أجيبي على طلبي قولي وأجيبيني”.

ليعود الفنان ويعبر عن غضبه من إنتشار الخبر بقوة قائلا: “مساء الخير، شكرًا. أنا طالب يد أنجلينا جولي، وهذه القصص بالرغم من أولئك الذين أرادوا نشرها بمفردهم … لكن لدي أيضًا مسرحية تسمى الليل طويل”.

مضيفا: “أنت تغضب عندما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة. لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي نهتم بها لا تنتشر على الإطلاق”.

ووُلدت أنجلينا جولي في 4 من يونيو 1973 في لوس أنجلوس لجون فويت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في عام 1979 لأفضل ممثل وعارضة الأزياء والممثلة السابقة مارشلين برتراند.

وحصلت جولي على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات. تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.