انت الان تتابع خبر مفاجأة هزت الوسط الفني.. زواج النجمة العالمية أنجلينا جولي من بطل مسلسل باب الحارة يشعل مواقع السوشيال ميديا.. لن تتخيلوا من يكون العريس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدّرت أخبار زواج النجمة العالمية الشهيرة أنجلينا جولي من نجم مسلسل باب الحارة مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار بلبلة.

وتداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، خبر زواج الممثلة العالمية أنجلينا جولي من الممثل السوري سليمان رزق وتصدر وسم زواج سليمان رزق وأنحلينا جولي الترند على مواقع التواصل ومحركات البحث.

وحسب مواقع فنية، فإن لا صحة لهذا الخبر، وإنتشاره كان مجرد إشاعات.وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج من أنجلينا جولي.

وشدد سليمان أنه لا يمزح وقال إنه أمه موافقة، ولكنها لديها شرط وحيد، قائلاً "إنه تترك ولادها عند براد بيت مو تجيبهم معها".وأكد سليمان أن زواجه من جولي أمر حقيقي، ولا يقصد من ورائه إثارة الجدل أو تصدر الترند قائلاً: "أنا طالب إيدها بالحلال وأمي موافقة.

بليز أجيبي على طلبي قولي وأجيبيني".

ليعود الفنان ويعبر عن غضبه من إنتشار الخبر بقوة قائلا: "مساء الخير، شكرًا. أنا طالب يد أنجلينا جولي، وهذه القصص بالرغم من أولئك الذين أرادوا نشرها بمفردهم ... لكن لدي أيضًا مسرحية تسمى الليل طويل".

مضيفا: "أنت تغضب عندما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة. لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي نهتم بها لا تنتشر على الإطلاق".

ولدت أنجلينا جولي في 4 يونيو 1973 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. والداها هما الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جون فويت وعارضة الأزياء والممثلة السابقة مارشلين برتراند. تعتبر جولي واحدة من أشهر الممثلات في هوليوود وقد حققت العديد من النجاحات والجوائز خلال مسيرتها الفنية.

حصلت جولي على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة الأوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب، بالإضافة إلى جائزتين من نقابة ممثلي الشاشة. كما حصلت على لقب الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات، مما يعكس شهرتها ونجاحها الكبير في صناعة الترفيه.

وبالإضافة إلى مسيرتها الفنية المذهلة، تعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة. فقد تفانت في دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية المختلفة، وقد تم اختيارها عدة مرات كأكثر المرأة تأثيراً على مستوى العالم. تعتبر جولي قدوة للكثيرين وتلهم الكثير من الناس بتفانيها وتفانيها في خدمة المجتمع.