الفنانة إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح "كنت هموت على إيد نور الشريف .. والقدر انقذني من الإخوان" !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة ، عن كواليس عملها مع الفنان الراحل نور الشريف، موضحة أن مهنة التمثيل صعبة للغاية، وأنها تعرضت أكثر من مرة للموت ولحوادث عديدة.

وقالت إلهام شاهين في ندوتها المقامة حاليا، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط: كنت هموت على إيد نور الشريف في مسرحية كاليجولا، مهنتنا صعبة أوي بجد، أنا اتعرضت للحرق والغرق واتقلبت بيا عربيات في أعمالي، اتعرضت للموت كتير أوي.

إلهام شاهين: شعري اتحرق ومفيش علينا تأمين

وأضافت إلهام شاهين: ساعة الحرق شعري اتحرق بجد، ومفيش علينا تأمين ولا أي حاجة، كنت بصور في فيلم مع نور الشريف وحطوا جاز بالغلط في الطرحة اللي على شعري، ولما بدأوا يصوروا فجأة لقيت النار في شعري، وواحد من الناس اللي المفروض يدخلوا الأوضة في المشهد شد الطرحة والضفاير اللي متركبة عشان يلحقني ويا عيني النار مسكت فيه.

وذكرت إلهام شاهين: كان فيه بتاع المطافي موجود معانا في المشهد ولما سألوه ليه مطفتهاش قالهم بلغوني إني أتدخل لو حصل حاجة للديكور لأننا كنا بنصور في مبنى التليفزيون.. يعني لو لبست النار في فنانة عادي لكن لو في ستارة هيتدخل، وحلقت شعري وفضلت سنة بلبس باروكات.

وتطرقت إلهام شاهين لسياق آخر، وأكدت أن القدر أنقذها من الإخوان، قائلةً: كنت في يوم رايحة الكنيسة، ولكن العربية اتعطلت مع إنها جديدة، والطريق كان طويل لمكان الكنيسة ووصلت متأخر، ولما وصلت وجيت اعتذر قالولي الحمد لله إنك اتاخرتي، وكانوا فاكريني اتأخرت قاصده بسبب اللي حصل.

إلهام شاهين: القدر أنقذني من الإخوان

وأردفت قائلة: اكتشفت إن الإخوان كانوا عاملين مظاهرة ضد إلهام شاهين قدام الكنيسة، ولما اتقبض عليهم أنا كنت وصلت، فالقدر أنقذني.