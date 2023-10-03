نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلاده.. أبرز أعمال الموسيقار محمد علي سليمان وقصة بناته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكري ميلاد الموسيقار والملحن محمد علي سليمان والد المطربة أنغام، ولد في مثل هذا اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية، ألتحق بمعهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967، حرص علي تأليف العديد من الكتب والتي أبدع بهم ومنها كتب الإسكندرية، قدم العديد من المقطوعات والموسيقى التصويرية.

أبرز أعمال الموسيقار والملحن محمد علي سليمان

قدم العديد من المقطوعات والموسيقى التصويرية لعدد من أبرز أفلام السينما المصرية، مثل فيلم عنتر شايل سيفه، فتوة الناس الغلابة، العربجي، فيلم بئر الخيانة، ومن أشهر المسلسلات التي قدم فيها موسيقاه مسلسل الضباب ومسلسل حكاية المليون ومسلسل سر الأرض للمخرج أحمد بدر الدين، قدم الكثير من الأغاني المهمة لعدد من المطربين، مع ابنته أنغام قدم الموسيقار محمد علي سليمان "يا طيب، ببساطه كده، إلا أنا، هوي المصايف، لالي، في الركن البعيد الهدي، وأغنية صدفة بتجمعنا"، لحن محمد علي سليمان للمطرب الراحل عماد عبد الحليم مجموعة من أبرز أغانيه، منها أغنية ليه حظي معاكي يا دنيا كده، وأغنية يريد الله، من الأغاني الوطنية التي لحنها أغنية مصر أولًا التي غناها المطرب محمد الحلو، وقد قدم محمد علي سليمان ثلاث شرائط كاسيت بصوته عام 1979.

خلاف أنغام مع والدها

وبدأ المطربة أنغام في خلاف مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان عندما قررت أنغام الزواج من مهندس الصوت مجدي عارف وهو ما كان يرفضه والدها، وكان إتمام الزواج سببًا في قطيعة كبيرة بينهما، وفاجات أنغام بعد مرور أكثر من 10 سنوات بأتصال من عمها محمود سليمان ليخبرها بأن والدها تعرض لأزمة صحية شديدة مما جعله ملازم الفراش وأصيب بارتفاع حاد في درجة الحرارة وطلب منها أن تسارع إلى زيارته، فذهبت أنغام إلي والدها مسرعة للاطمئنان عليه برفقة طبيبها الخاص ونجلها، وفيما بعد دعمته في انتخابات نقابة الموسيقيين عام 2011، وحضر بعدها حفل ختام فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الموسيقى العربية، وصعد إلى المسرح وهي تغني وعانقها أمام الجميع.

قصة غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان

كان الموسيقار محمد علي سليمان لدية ابنه أخري تدعي "غنوة" والتي كانت غير مرحب بها في الوسط الفني إطلاقا كما كانت تقول إنه ا ليست لديها الموهبة الكافية لتجعلها مطربة مشهورة، وذكرت فى أحد البرامج التلفزيونية أنها من الممكن أن تكون أفضل في أماكن أخرى غير الغناء، قائلة: ليس لدي مشكلة معها، أنا قلت إنها ممكن أن تكون أحسن في أماكن ثانية، وللأسف هي لم تقبل نصيحتي، لأنها ما زالت صغيرة، وأعتقد أن والدي هو الآخر لم يكن موافقا على دخول غنوة الغناء، لأنه لو وافق كان ساعدها كما ساعدني، كما هاجمتها أيضا السيدة ماجدة والدة غنوة خلال مداخلة هاتفية لها، قائلة: أنغام التي تعد شقيقة لغنوة من الوالد فقط كانت سبب هجرة المنتجين لغنوة، لكن رحلت غنوة عن عالمنا إثر تعرضها لحادث سير، ادي إلى تعرضت لكسور ونزيف داخلي لفظت أنفاسها عصر في المستشفى.