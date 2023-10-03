القضاء يبرأ زوج نانسي عجرم من تهمة القتل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - أعفت محكمة التمييز الجزائية في لبنان الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم من جميع التهم الموجهة إليه في قرار أصدرته برئاسة القاضية سهير الحركة وذلك بعد أكثر من 3 سنوات أمام القضاء، وبهذا، برّأ القضاء نهائيّاً فادي الهاشم في قضية قتله عام 2020 رجلاً تسلّل ملثّماً إلى منزله في منطقة كسروان بهدف السرقة، وهدّد بقتله وعائلته، واعتبر القرار أنّ فعل الهاشم يُصنّف في إطار «الدفاع المشروع عن النفس».

وشرح وكيل الهاشم، المحامي غابي جرمانوس، لفرانس برس أنّ «قرار الهيئة الاتهامية الذي صادقت عليه محكمة التمييز يثبت أنّ شروط الدفاع المشروع متوافرة في قضية فادي الهاشم».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنّ القرار اعتبر أنّ الهاشم مارس حقّ الدفاع عن نفسه وعن عائلته في ضوء الظروف التي كان موجوداً فيها والثابتة بموجب تقارير علمية، من دخول السارق ليلاً وهو يحمل سلاحاً وتهديده الهاشم بإيذاء عائلته، وهذه الظروف كلّها تتيح توصيف فعل الهاشم بأنه فعل دفاع عن النفس»، مشيرا وجود «توازن بين ردّ فعله والخطر الذي تسبّب به السارق».

وتابع أنّ «هذا القرار أعطى التوصيف الصّحيح للدفاع المشروع عن النفس في حالات مماثلة، وبات تالياً في إمكان أيّ شخص أن يدافع عن نفسه من دون أن يخشى صدور أي حكم قضائي بحقه بشرط التناسب بين الفعل الضار بالشخص وردّة فعله المتمثلة في الدفاع عن نفسه».

وتعود أحداث القضية لعام 2020، عندما تسلل القتيل إلى فيلا الفنانة عجرم في نيو سهيلة، ليل الرابع إلى الخامس من يناير/كانون الثاني وهو ملثم ومسلح بمسدس.

وصل إلى غرفة نوم طفلات الهاشم الثلاث، وهدّده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدّسه وأطلق النّار على المهاجم وأرداه بـ 18 طلقاً ناريّاً.

وتم وقتها تداول مقطع فيديو من كاميرا مراقبة داخل الفيلا أظهر المتسلل وهو يجوب داخلها.

وأثارت الحادثة حينها جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من أيد حق الهاشم في الدفاع عن منزله وأسرته، وبين من اتهمه بتعمد القتل، نظراً لأن القتيل، ويدعى محمد الموسى، كان يعمل لديهم في المنزل، ما تسبب في تعرض المطربة اللبنانية وزوجها لانتقادات حادة واتهامات متلاحقة.

وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، شن أهل القتيل هجوما حادا على الهاشم ونانسي، مؤكدين أنه لم يكن لصا بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأنه يريد استعادة مبلغ من المال، وطالبت أسرة محمد بتشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم.