انت الان تتابع خبر بهاء سلطان يخرج عن صمته ويفضح اسرار 9 اعوام ماضية..ما حدث كارثي ولا يصدق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبل نحو 22 شهرا، عاد المطرب المصري بهاء سلطان وفرض نفسه بقوة على الساحة الغنائية بعد 9 سنوات من الاحتجاب بسبب مشاكل مع شركة إنتاجه.

يمتلك بهاء سلطان، الذي يحتفل اليوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده رقم 51، خامة صوتية مختلفة وقريبة من قلوب عشاق الطرب والغناء، ومع بعض الاختيارات المميزة لأعماله نجح في كتابة اسمه بخط بارز ضمن قوائم شباب المغنين عند ظهوره قبل أقل من 3 عقود.

ولد بهاء فتحي عبدالله سلطان في منطقة حدائق القبة التابعة للعاصمة المصرية القاهرة يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 1972، ودرس بكلية التربية الموسيقية وحصل على درجة البكالوريوس.

دخوله إلى عالم الغناء كان عبر الملحن ونقيب الموسيقيين حاليا مصطفى كامل، حيث جمعتهما صدفة فأعجب بصوته واعتبره "مشروع نجم" وقرر الأخذ بيده وعرفه على المنتج الفني نصر محروس.

ولم يتردد محروس في إنتاج أغنيات للشاب الصاعد بعدما بهر بخامة صوته وأدائه، وكان أول الغيث قطرة بطرح أغنية "احلف" ضمن الألبوم المشترك (فري ميكس 1) في عام 1998.

ولم يكن المكسب الوحيد لبهاء طرح أولى أغنياته وإنما طرحها مع أسماء ذات "رنة" وصيت، مثل حسن الأسمر وخالد عجاج، ليكتب هذا العمل انطلاقته الفنية وتبدأ رحلة النجومية.

وبالفعل، طرح نصر محروس وبهاء سلطان مجموعة من ألبومات والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وسيطرت على مبيعات سوق الكاسيت في نهاية القرن المنصرم وبداية الألفية الثالثة، مثل ألبوم "ياللي ماشي"، "3 دقايق"، "قوم أوقف"، "كان زمان"، وغيرها.

وخلال فترة سطوع نجومية بهاء، تعاون الشاب الطموح مع كبار الشعراء والملحنين وقتها مثل: مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبد الله، مصطفى مرسي، خالد الشيباني، هاني عبد الكريم؛ وحسن أبو السعود، ورياض الهمشري، ووليد سعد، ومحمد رحيم، وغيرهم.

لكن لم تدم "سنوات العسل" بين محروس وبهاء طويلا، إذ دب خلاف كبير بين الطرفين وصل إلى أروقة المحاكم ودفع المطرب الشاب للغياب نحو 9 سنوات عن الساحة الغنائية لم يقطعها سوى بعض تترات المسلسلات والحفلات الجماهيرية.

عودة بهاء سلطان للغناء

أبت سنة 2021 أن تنتهي دون تسجيل فرحة خاطفة لمحبي بهاء سلطان، إذ شهدت صلحا على الهواء بين المطرب ومنتجه نصر محروس بواسطة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وفي نقل مباشر على الهواء، وقع الصلح بين المطرب والمنتج الغنائي بشكل رسمي 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 بعدما حلا ضيفين على برنامج "صاحبة السعادة" ليعلن نصر محروس التنازل عن كل شيء ضد بهاء سلطان بحكم سنوات العشرة التي تجمعهما، متغاضيا عن الأمور المادية والغنائية.

العودة كانت أشبه بـ"ولادة جديدة" للنجم الشاب، فمنذ مطلع عام 2022 وحتى الآن لمع نجم بهاء سلطان بشدة وأصدر خلال أقل من 24 شهرا عددا كبيرا من الأغنيات، على رأسها ألبوم "سيجارة" الذي ضم وحده 14 أغنية، بجانب طرح أغنيات منفردة حققت نجاحات كبيرا.

والأمر لم يقتصر على طرح ألبومات أو أغنيات منفردة، إذ صدح صوته في العديد من الأفلام والمسلسلات والأغنيات الدعائية التي تصدرت المشهد، على رأسها أغنية فيلم "المطاريد" إنتاج 2023 بعنوان "براحة يا شيخة"، والأغنية الدعائية لإحدى شركات الاتصالات في مصر بعنوان "سقف الولعان" 2023.