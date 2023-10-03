انت الان تتابع خبر هناء الزاهد تنهار من البكاء وتكشف سر مرعب..هذا ما اجبرني عليه احمد فهمي..امر صاعق اخاف الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - غيّرت الفنانة المصرية هنا الزاهد انتمائها الرياضي بعد ضغط من زوجها الفنان أحمد فهمي المعروف بحبه للنادي الأهلي

وكشفت هنا الزاهد عن سر تشجيعها للنادي الأهلي بعد فترة طويلة من تشجيعها لنادي الزمالك، مؤكدة أن زوجها الفنان أحمد فهمي وراء ذلك التغيير

وقالت خلال استضافتها ببرنامج الإعلامي عمرو أديب "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر": "أحمد خلاني أهلاوية بالعافية، وبعدين مبقتش أشجع الكورة"

أشارت إلى أن أحمد فهمي كان يمنعها من الاعتراف بـ"زملكاويتها" أمام الناس، مضيفة: "قولت همشي أموري خلاص كده كده مليش في الكورة أوي، ومعرفش غير كام لعّيب"

وتناولت هنا الزاهد خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تخص حياتها الشخصية والمهنية ومنها "شهر العسل"

وقالت: "شهر العسل مع أحمد فهمي كان كارثيا"، مضيفة: "شهر العسل باظ وكان أوحش حاجة حصلتلي، ووصلت فيه لـ 47 كيلو وجالي حصاوي على المرارة وكنت تعبانة جدا، بس خلاص هو قضاء وقدر"

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "سيب وأنا أسيب" الذي شاركها بطولته الفنان أحمد السعدني، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وعارفة عبدالرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، وساندي، ودنيا سامي