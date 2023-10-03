انت الان تتابع خبر طليق علا غانم يخرج عن صمته ويفضحها امام الجميع ويتحدث عن اشياء مخجلة وصادمة.. ما قاله تجاوز كل حدود الجرائة.. ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن رجل الأعمال المصري حسن طليق الفنانة علا غانم عن مفاجآت صادمة وجديدة بشأن أزمته مع طليقته. أكد أن الطلاق تم رسميًا في مصر وليس في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اختلاف القوانين بين البلدين.

أكد المستشار القانوني لطليق علا غانم أن قانون الانفصال في الولايات المتحدة ينص على تقسيم كل الأموال بالتساوي بين الطرفين حتى يتم الانفصال، وهذا لم يحدث بعد. أضاف أن الطلاق يجب أن يتم رسميًا في أمريكا بعد ستة أشهر، وأشار إلى أن الطلاق حدث في مايو الماضي.

أشار طليق علا غانم إلى أنه اشترى فيلا في المهندسين وأخرى في العين السخنة قبل فيلا المسكن الزوجي، وأنها طلبت منه بناء فيلا أخرى بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، التي استخدماها كمسكن للزوجية في منطقة شبرامنت.

وأضاف: "بعد انتقالنا إلى أمريكا، اكتشفت قبل سنتين أن علا باعت الفيلا لابنتها فريدة الضفراوي بمبلغ ضخم، بهدف إلغاء عقد الإيجار الخاص بها، وهذا غير قانوني"... ثم عرض المستندات التي تؤكد استرجاعه للفيلا.

وفيما يتعلق بالإصابات التي تعرض لها من علا غانم وحارسها الشخصي ووالدتها، أفاد بأنه فوجئ بهم ينهالون عليه بالضرب المبرح، دون أن يتعرض أحد منهم لأي أذى. وفقًا لتقرير نشرته مجلة (لها).

في ختام المؤتمر، أعلن رجل الأعمال عبد العزير حسن، الذي كان زوج علا غانم سابقًا، أنه قد قام بتوزيع "الشربات" احتفالًا بانفصاله عنها، وذلك بسبب أن الحياة معها كانت غير محتملة.