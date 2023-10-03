انت الان تتابع خبر احمد ابو هشيمة تحت نيران الابتزاز بعد ان سرقت عصابة هاتفه المحمول..وما وجد فيه قد يهز اقتصاد بلدان عربية..فضايح من العيار الثقيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدّرت جريمة مجاولة ابتزاز رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة أبرزها غوغل خاصة بعد إعلان أجهزة الأمن القبض عليهم.

وفي الفتاصيل، قبضت أجهزة الأمن المصرية على تشكيل عصابي خطّط لسرقة هاتف شقيقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واستخدام الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المتّهمين بجريمة ابتزاز أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري الشهير وطليق الفنانة ياسمين صبري.

وقضت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات على كلٍّ من مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، والتخطيط لاختطاف أحد أفراد عائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، واستخدام ذلك فى ابتزازه.

وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلاً عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ورأت المحكمة أن هاتين التهمتين، يتعين معهما وعملاً بالمادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية، عقابهم بالمواد (326)، (32، 327/1) من قانون العقوبات والمادتين (1،76/2) من القانون 10 لسنة 2003 من تنظيم الاتصالات، وإنزال العقوبة الأشد لهم عملاً بالمادة (32) من قانون العقوبات.