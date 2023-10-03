انت الان تتابع خبر صدمة.. الإماراتي الشاذ بدر خلف يصدم الجماهير بظهور فاضح بعد توبته .. أقذر شيء فعله حتى اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر مشهور سناب شات بدر خلف من جديد في مقطع فيديو بعد اعلان توبته.

وجاء بدر هذه المرة وهو يرقص أمام الكاميرا مردد أنا أحلى واحد في الدنيا وقال خلف في المقطع وهو يقفز بسرعة من هو أجمل واحد بالدنيا .. أنا من هو أرجل واحد بالدنيا .. أنا “.

وكان خلف قد أثار ضجة وجدلاً واسعًا بعدما جاء وهو يعلن توبته ويعتذر على ما فعله من قبل.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل المختلفة، وقوبل باشمئزاز المغرون.

والجدير بالذكر أن بدر ظهر في وقتٍ سابق وهو يعلن توبت ويطلب من جمهوره أن يسامحوه على ما بدر منه.