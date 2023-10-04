انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة لـ ريما الرحباني تكشف ما فعله منصور مع فيروز! هل ستكشف هذه الحقائق الصادمة عن علاقة الفنانين الشهيرين وماضيهما الملتهب؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تصريحات وتوضيحات جديدة من ريما الرحباني عطفاً على البيان والتحذير الرسمي الذي أصدرتهما خلال اليومين السابقين، وبعد وقت قليل من بيان أبناء منصور الرحباني، حيث استعادت ريما في منشور جديد اليوم خلافات منصور و فيروز، محذرة من جديد أولاد عمها من أن يأتوا على اسم فيروز وبأنها لن تسكت بعد اليوم.

وانتقدت ريما في منشورها إحدى الحفلات التي ستقام في كازينو لبنان من قبل أحد أحفاد عمها منصور مع غي مانوكيان على أرشيف الأخوين رحباني وفيروز دون العودة إليها، "هذه الحفلة ستقام في نفس المكان الذي منعت فيروز فيه من إعادة تقديم مسرحية "يعيش يعيش".

وتابعت ريما، متوجهة إلى حفيد منصور الرحباني "هلق كا نصيحة بما إنو خمس قطع ما بيعملوا حفلة استعين بجدّك بساعدك اذا بدّك! في عندو الحجارة فيك توزّعا حجرة حجرة! في عندو بصباح الألف التالت! عمول عليها تباديع! معك مجال! التالت والرابع والسابع... قدما بدّك! سوري المشكل مش حافظة عناوين أُخرى تساعدك أكتر بس جدَّك شاغل ٢٣ سنة لوحدو خود من أعمالو إلو اصطفل انت وعمومتك وبيَّك! والحلو انّو بِ هيدول فيك تستعملُن بحجّة انّك عم تعرّف الجيل الجديد عليُن! بتزبط معك هيك! وبنفس الوقت بلكي بيكونوا أوفَر حظاً معك من مع جدَّك!".

ريما الرحباني تكشف ما كان يفعله عمها منصور لمنع فيروز من الغناء

في منشورها المطول على فيسبوك أوضحت بصراحة ما كان يفعله عمها منصور الرحباني لمنع والدتها من الغناء، قائلة "لما منصور كان يحط لفيروز صاحبة هالأعمال عِصِي بالدواليب بكل المطارح وينزل فيها إنذارات بكل حفلة.. ولمّا حاول يوقّف كذا حفلة لفيروز وشَدْ بـ إيديه وإجريه وبكل معارفو..ولمّا رفع دعوى عا فيروز بالشارقة بعدما قبض حصّتو منها (مصاري) وطلب جلبها مخفورة اليدين بحجّة انّو عم تشوّه صح النوم! بعدما كان هوّي المُشوّه الفعلي لمسرحية هالة والملك حينما حوّلا لفيلم النَّكسة سيلينا".

تابعت ريما أن عمها "استفرد بالمال بكونترا كان موجد ومُمْضي بين الأخوين وفيروز ونادر الأتاسي وضل يقدفو ويعرقلو تا فَلْ عاصي وبعدما فل عاصي... تا عمل اللي براسو وعا اللَسْ".

ريما الرحباني تحذر أولاد منصور من استخدام اسم والدتها

ولأولاد منصور توجهت لهم قائلة " "ولمّا انتو يا ولادو تسلبطوا علينا ووقفتوا يعيش يعيش ومنعتوا فيروز تعيد عملها إلها.. انتو يلللي ما إلكن شي ولا راي بهالمملكة كلا، انّما بالزعرنة والوسخنة تبعيتكُن ولمّا نازلين تشويه بهالأعمال عا الطالع والنازل وتعربُش على ضهر فيروز لأن ما عندكن شي تاني تقولوه ... ومن سنين".

كما حذرتهم من استخدام اسم والدتها فيروز، مؤكدة أنها لن تسكت بعد اليوم.