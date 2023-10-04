انت الان تتابع خبر المخابرات التركية توقف زوجة الممثل الهارب هشام عبد الله، هل ستكشف هذه الاعتقالات الصادمة عن أسرار خفية ومؤامرات مدبرة؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعتقلت المخابرات التركية، غادة نجيب، زوجة الممثل المصري الهارب هشام عبد الله لأسباب سياسية، حسب تصريحات زوجها على موقع تويتر.

وكتب هشام عبد الله عبر حسابه على موقع إكس: «لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان، المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية وبعيدا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة».

غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972 «سورية الأصل»، وصدر حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

تزوجت غادة نجيب من هشام عبد الله في 13 مارس عام 1999 وكانت تقيم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة قبل هروبها وزوجها إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو 2013.

في عام 2016، أصدر النائب العام المصري، قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان»