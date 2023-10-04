كم خدعتنا قناة mbc.. هذه هي الاعلامية وفاء الكيلاني قبل أن يتغير شكلها بعمليات التجميل.. ستنصدم حتماً.. (شاهد)

انت الان تتابع خبر كم خدعتنا قناة mbc.. هذه هي الاعلامية وفاء الكيلاني قبل أن يتغير شكلها بعمليات التجميل.. ستنصدم حتماً.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، نشر صورة قديمة للإعلامية وفاء الكيلاني، من أيام شبابها قبل إجراءها أي عمليات تجميل.وفاء الكيلاني لم تؤكد أو تنفي إنها خضعت لعمليات تجميل في وجهها، كما أكدت بعد انتشار الصورة، ان الصورة ليست لها بقولها: "البنت القمر دي مش انا، وماضيقنيش تشبيهها ليا ومش شايفه عيبه في ملامحها وبشوفها قمر كمان".

وتعتبر وفاء الكيلاني من أشهر المذيعات حيث عرفها الجمهور بشكل أكبر على قناة "إم بي سي 1" قبل أن تنتقل حاليا إلى قناة dmc لتقديم برنامج السيرة، برنامج حواري تفاعلي، تستضيف فيه الكيلاني شخصيات فنية ونجوم لها تاريخ وقصص.