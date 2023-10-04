النجم "تامر حسني يفاجئنا بصورة مذهلة مع جليلة المغربية.. ورد فعل بسمة بوسيل سيدهشك!"

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت البلوجر المغربية جليلة عن تعرضها للسب والقذف، بدعوى وجود علاقة لها بوقوع الطلاق بين الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل. وقد أعلنت جليلة تفاصيل قصة الحب التي عاشتها معه حسب تأكيدها.

وفي ظهورها مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات في برنامج "شو القصة" على تلفزيون LTV، أكدت جليلة أنها عاشت قصة حب مع تامر حسني لمدة 11 سنة. وأرادت جليلة توضيح موقفها بعد الاتهامات التي وجهتها بسمة بوسيل عبر حسابها في موقع "إنستجرام"

إلى هالة عمر مسئولة العلاقات العامة لدى تامر حسني ووصفتها بأنها "خرابة بيوت". وعبر خاصية ستوري في "إنستجرام"، كتبت جليلة: "الحمد لله ظهر الحق وزهق الباطل، أن الباطل كان زهوقا.

حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وقال ما ليس فيني، والحمد لله أن الحق بان وعرفتوا أني مالي أي علاقة بالموضوع نهائيا".

صرحت الفنانة جليلة في ظهورها على برنامج "قد التحدي" أنها تعرضت للكثير من السب والشتم والقذف بسبب قصة حب دامت 11 عاماً مع الفنان تامر حسني. وأكدت جليلة أنها بريئة من هذه الاتهامات وأن الحقيقة واضحة أمام الجميع.

وطالبت الجميع بعدم ظلمها وعدم القول عنها أشياء غير لائقة. وأضافت جليلة أنها تعرضت للأذى في هذه القصة وأنها كانت مضطرة للتحدث عنها عندما وصل الأمر إلى شرفها وعرضها وأمها وأبيها.

وعندما سئلت جليلة عن زواجها من تامر حسني وما إذا كانت تحبه ما زالت، قدمت جليلة أغنيتها "أرجع لي" كإجابة على هذا السؤال. وأثارت جليلة الجدل بظهورها في هذا البرنامج، حيث تحدثت عن قصة حبها مع تامر حسني وانفصالهما قبل زواجه بيوم واحد من بسمة بوسيل.

من جهة أخرى، أثارت الفنانة بسمة بوسيل الجدل بعد نشر زوجها السابق تامر حسني صور زفافه مع هالة عمر، المسئولة عن العلاقات العامة في شركته. وعلقت بوسيل على هذه الصور قائلة "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة".

وفي رسالة موجهة إلى تامر حسني، أعربت بسمة عن غضبها واستنكارها لهذا الأمر وأكدت أن الاحترام يبدأ بمراعاة مشاعر الآخرين، خاصة إذا كان الشخص سبباً في تدمير حياة أولادها وهدم بيتها.

أعلن تامر حسني مؤخراً انفصاله عن بسمة بوسيل بعد تراجع العلاقة بينهما وانتشار الشائعات حول انفصالهما.