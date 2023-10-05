انت الان تتابع خبر تعمل أي حاجة ممكن تتخيلها وتخلي المعازيم يمسكوها بأي مكان على شان الفلوس.. اتفرج اوقح فيديو للراقصة ديانا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الراقصة الروسية “ديانا” من أشهر الراقصات في مصر و أكثرهن جرأة وتفعل أي شيء من أجل الفلوس بحسب ما رصده تقرير مصور لأحد المنصات على مواقع التواصل الإجتماعي.

التقرير الذي تفاعل معه أكثر من 6 مليون مشاهد خلال 24 ساعة فقط، تحدث عن ابرز مراحل الراقصة ديانا والطريق الذي سلكته للوصول إلى الشهرة، موضحاً أنها تسمح للمعازيم في الأفراح بأن يمسكوها في مناطق حساسة من جسمها من أجل الفلوس. من هي الراقصة ديانا؟الراقصة ديانا ، روسية الجنسية وتعمل في مصر منذ 4 سنوات ، حيث تجد الرقص الشرقي الذي مارسته طوال وقتها منذ وصولها إلى مصر ، فهي صاحبة الفيديو الشهير الذي أثار الجدل مؤخرًا. عندما قدمتها امرأة كهدية لزوجها في علبة هدايا لأنه يحب الرقص الشرقي الذي خرجت من علبة الهدايا لزوج السيدة ، لتفاجأ بجملة ” سنة حلوة يا جميل” .

كما تنشر الراقصة الروسية ديانا ، بشكل دوري ، على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام” ، صورًا لها مع مشاهير ونجوم الفن أبرزهم تامر حسني وأحمد عدوية الذي يتابعها على موقع ” انستجرام” ، بسبب قرابة 300 ألف متابع لها.

بالإضافة إلى أن صورها عادة ما تكون جريئة لأنها ترتدي الملابس التي تكون أحيانًا قصيرة سواء بالرقص أو الملابس العادية ، وفقًا لطبيعة عملها كراقصة شرقية ، حيث تؤدي دورها في الأعراس والفنادق بالقاهرة الكبرى.