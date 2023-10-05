انت الان تتابع خبر مصير مروع للنجمة نسرين طافش في المستشفى ووضعها الصحي يصعب على الكافر.. وتسريب معلومات حصرية عن ارتباطها بأبو هشيمة "صادم جدًا"!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مرض الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش قلقًا بين محبيها ومتابعيها، بعد الكشف عن وضعها الصحي.

في التفاصيل، طمأنت الفنانة نسرين طافش جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).ونشرت الفنانة صورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حبايبي شكراً لرسائلكم ودعائكم، الحمد لله أنا أحسن اليوم."

من جهة أخرى، بدأ البحث عن السبب وراء طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، وتبين أن نسرين طافش تقف وراء هذا الطلاق.

وأعرب الناشط الأردني عمر زوربا عن سعادته الكبيرة بهذا الخبر، وأعلن مجددًا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية.

ونشر زوربا صورة له على صفحته الرسمية على "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "يا جماعة لو سمحتوا، أوعوا تفكروني فرحان عشان ياسمين صبري اتطلقت.. أنا طاير من الفرح".

رد الناشط والفنان الأردني المعروف بـ "المتيم" بطريقة مختلفة على خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري. قام بنشر صور عبر خاصية الـ "ستوري"، حيث قام بالبحث عبر محرك البحث "جوجل" عن "صالات أعراس بأسعار مناسبة" و "تذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة". كما أبدى اهتمامه بمعرفة "كيفية احتواء المطلقة حديثا"، ونشر عمر زوربا ساخرا عبر صفحته: "كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي بالهجة المصرية؟".

من جانبه، قام عمر زوربا بإعادة نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي وثقتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلق عليها بتهكم وسخرية متهما إياها بالتسبب في طلاق ياسمين صبري: "بدي أقص إيدي من ذانها إذا هاي ملهاش دخل بطلاق الغاليا".