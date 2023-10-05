انت الان تتابع خبر بعد حكم البراءة..دليل جديد يقلب قضية زوج نانسي عجرم رأس على عقب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت محكمة التمييز اللبنانية، قرارها النهائي بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من إطلاقه النار على شاب سوري يدعى محمد الموسى، اقتحم المنزل لأسباب مازالت غامضة حتى اللحظة، وقررت المحكمة منع محاكمة فادي الهاشم بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة، بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته.

وتضمن نص قرار المحكمة كالتالي: أنه طبقاً لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبرراً لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

فادي الهاشم استخدم حقه "المشروع" في الدفاع عن النفس

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توافر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.

عائلة القتيل طلبت نقض حكم البراءة

وكانت عائلة القتيل في وقت سابق، تقدمت بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في فبراير 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المُدعى عليه فادي مخايل الهاشم، حيث طالبت العائلة وقتها بالعقوبة وإلزامه بدفع التعويضات الشخصية وتضمينه الرسوم والنفقات، الأمر الذي دفع محامي الهاشم في 25/4/2023 بطلب ردّ التمييز شكلاً وردّه من الأساس بسبب عدم استيفائه لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانونياً، ولعدم توفر الشرط الشكلي الخاص، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير بإعفاء فادي من كل التهم.

تفاصيل مقتل الشاب السوري

يذكر أن الواقعة تمت يوم 5 يناير من العام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق حتى أوقعه قتيلاً، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.

وشن أهل القتيل هجوماً حاداً على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأكدوا أنه لم يكن لصاً بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأن له مبلغاً من المال يريد استعادته، وطالبت أسرة محمد بـ تشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم، مع تلميحات بتعرض القتيل لإطلاق نار من عدة اتجاهات مختلفة، وبالفعل تم تشريح الجثمان ثلاث مرات.

وبالفعل استدعت المحكمة فادي الهاشم للتحقيق بحضور زوجته نانسي عجرم كشاهدة على الواقعة، وأكد محامي فادي في تصريحات تلفزيونية أن التحقيق كان برغبة موكله، لأنه من طلب التوسع في التحقيقات لـ إيضاح الحقيقة للجميع والوصول للعدل.

وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ جناية قتل، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي اليوم، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.