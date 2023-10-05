انت الان تتابع خبر لطفي لبيب يفجر مفاجأة تحزن الوسط الفني اجمع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رد الفنان القدير لطفي لبيب على الشائعات المتداولة حول اعتزاله التمثيل نهائيا بسبب تدهور وضعه الصحي، بإعلان تعاقده على بطولة فيلم جديد سيقوم ببطولته نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، كما أعلنت إدارة أعمال لبيب، أنه انتهى هذا الأسبوع من تصوير فيلم بعنوان "مقسوم" من بطولة الفنانة شيرين رضا.

وحسب إدارة أعمال لطفي لبيب، انضم الفنان المصري للمشاركة في فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد، ويظهر لطفي لبيب كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

"فيلم أنا وابن خالتي "يشارك في بطولته بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

من ناحية أخري شارك الفنان لطفي لبيب مؤخراً أيضاً، كضيف شرف بشخصية محامٍ في فيلم وش في وش، والذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي، والعمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، وسامي مغاوري، سلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.

يُذكر أن أنباء اعتزال لطفي لبيب التمثيل تتكرر منذ العام 2017 عندما أُصيب بجلطة في المخ أثرت بشدة على النصف الأيسر من جسده، ولكنه خضع لاحقاً للعلاج وعاد للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية كـ"ضيف شرف"، حيث تتم مراعاة أزمته الصحية في التصوير، إما بالتقاط مشاهده من الجانب الأيمن، أو تقديم المشاهد وهو جالس.