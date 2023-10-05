انت الان تتابع خبر مشهورة تيك توك سعودية تكشف عن سر عائلي خطير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت مشهورة “التيك توك” السعودية انتصار الشريف متابعيها من خلال مقاطع فيديو نشرت فيه سر خواتها شريفة وسمية على منصات التواصل الاجتماعي.وأعلنت انتصار في الفيديو بعد تحية متابعيها السر الذي يخص خواتها قائلة” حابة أقول لكم إن سمية وشريفة بناتي مو إخواتي”.وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بالدهشة والفرح أثناء إعلانها ذلك، و من ثم استدعت انتصار ابنتها شريفة، واحتضنتها، وبعدها احتضنت سمية، وسط الصريخ ودموع الفرح، قائلة ” ارتحت الشيء الوحيد اللي كنت مخبياه”

وأكدت انتصار أنها سوف تعلن عن الملابسات والأسباب فيما بعد.

أثار هذا المقطع تفاعلا هائلا من الجمهور، وحقق نسب مشاهدات عالية، وتراوحت التعليقات ما بين التعبير عن الدهشة، والصدمة، لكن أغلبها حملت التهنئة ومشاعر الفرحة لانتصار.