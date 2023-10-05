انت الان تتابع خبر المهر مليون الطفلة المستفزة سو بطلة مسلسل الكبير أوي ..اولى الصور مع عريسها الوسيم والفنانين تشعل السوشيال ميديا!!لن تصدق من هو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة "سو" في المسلسل الشهير "الكبير أوي" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور من زفافها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف ليلى عدنان على شاب من خارج الوسط الفني، وسط أجواء من البهجة والسعادة. حيث تبلغ ليلى من العمر الآن 23 عاماً.

وانهالت التعليقات التي كشفت عن صدمة الجمهور لسرعة تحول الطفلة إلى شابة جميلة، وجاءت كالتالي: "إزاي كبرت كده، دا احنا عجزنا أوي، الوقت بيجري بشكل مخيف".

وأقيم حفل زفاف الشابة ليلى عدنان في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وظهرت العروس بفستان أنيق حاز إعجاب جمهورها.

ولفتت العروس الأنظار بدورها الذي علق في أذهان الجمهور من مسلسل الكبير أوي، أمام النجم أحمد مكي، وظهرت بدور الطفلة المتمردة المشاكسة تحت اسم "سو".

وكانت قد دخلت مجال التمثيل منذ أن كانت صغيرة وهي بعمر 13 سنة، من خلال مشاركتها في مسلسل (الكبير أوي) الجزء الأول" أمام الفنان أحمد مكي، وخطفت الأنظار خلال مشاركتها في المسلسل بخفة دمها وملامحها.

وفي نفس عام مشاركتها في مسلسل (الكبير أوي)، شاركت في مجموعة مسلسلات وهي: (شارع عبد العزيز) مع عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، و(نور مريم) مع نيكول سابا ويوسف الشريف وياسر جلال.