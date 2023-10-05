انت الان تتابع خبر مسلم يبهر الجميع بتتر مسلسل (على باب العمارة) بعنوان (هيص وارقص)، هل ستكون هذه الأغنية الساحرة مفتاحاً لعالم مسلسل يأسر القلوب ويشعل الحماس؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم المطرب الشعبى مُسلم تتر مسلسل "على باب العمارة"، الذي يعرض حاليا على منصة watch it الإلكترونية، حيث قدم أغنية بعنوان "هيص وارقص"، وهي من كلمات محمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

يأتي على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرا أعمال WATCH IT الأصلية من ضمنها الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمسلسل الكارتوني "ديسكفري،" والمسلسل الكوميدي بالطو. وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة.