إيرادات فيلم”فوى فوى فوى” تتخطى 34 مليون جنيه فى السعودية بعد 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - وصلت إيرادات فيلم "فوى فوى فوى" بطولة محمد فراج، إلى 4.144.910 مليون ريال سعود بما يعادل 34.048.236 مليون جنيه، في شباك التذاكر السعودى بعد 3 أسابيع عرض، إذ انطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع عرضه في دور العرض المصرية يوم 13 سبتمبر الماضى.

وعلى مستوى شباك التذاكر المصرى، حقق فيلم "فوى فوى فوى" إيرادات وصلت إلى 19 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض، حيث تصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه في دور العرض المصرية.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وكانت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار كشفت عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.