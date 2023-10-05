انت الان تتابع خبر استعادت جمالها السابق وصارت أحلى مليون مرة .. آخر عملية لحورية فرغلي تعطي مفعول السحر وتسريب صورها الجديدة لأول مرة.. تخطف قلبك وتسحر عينك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد العملية الأخيرة لأنفها الذي تعذبت بسببه كثيرًا، لن تصدقوا كيف أصبح أنف النجمة المصرية الشهيرة حورية فرغلي.في التفاصيل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحدث ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد خضوعها لآخر عملية تجميل أنفها.

وبدت فرغلي في الفيديوهات المتداولة بشكل واسع تجري مقابلة صحفية معإحدى الإعلاميات، وظهر أنفها سليمًا ومرتبًا دون أي عيوب، ما دفع الكثيرين للاعتقاد أن العملية الأخيرة التي خضعت لها نجحت وهذه النتيجة النهائية.وأشاد الكثيرون بملامحها الجميلة، فكتبت إحداهن: “ما شاء الله فرحت لها الحمد لله على السلامة”، وأضافت أخرى: “فرحت لها كانت كاسره خاطري”.إلَّا أن الكثيرين أكَّدوا أن الفيديوهات جرى التلاعب بها عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، فكتبت إحداهن: “اتمنى انه صحيح. لكن واضح ذكاء اصطناعي”، وأضافت أخرى: “اخذو مقابلات قديمه لها وعملو تعديلات للاسف”.كما نشر آخرون الفيديوهات الأصلية للمقابلات، ما يؤكد أن الفيديوهات مزيفة ولم تنجح بعد عملياتها التجميلية.من جهةٍ أخرى، أحدثت الممثلة السورية حورية فرغلي ضجةً كبيرةً بعد تصريحها عن طبيعة العلاقة التي جمعتها بابن الفنان الراحل أحمد زكي، حيث تعرّضت لغضب شديد من عائلته.

في التفاصيل، أحدثت النجمة المصرية حورية فرغلي، ضجة واسعة مؤخرا، بتصريح صادم لها عن علاقتها بالنجم الراحل هيثم أحمد زكي.وكشفت النجمة المصرية لأول مرة عن ارتباطهما عاطفيا، مشيرة إلى أن علاقتهما لم تستمر بسبب الفارق العمري بينهما؛ حيث كانت تكبره بـ 6 سنوات.

ولفتت حورية فرغلي خلال حديثها، إلى أن إهانة الراحل لها كانت سببا أيضا في انفصالهما؛ حيث سخر منها في أحد المكالمات الهاتفية التي جمعت بينهما بعما أنهى حديثه معها قائلا: ”باى باى يا طنط“، وهو ما سبب لها ألما نفسيا.

وأعرب مصدر من داخل عائلة أحمد زكي لموقع ”فوشيا“، عن استياء العائلة وغضبها الشديد من تصريحات حورية فرغلي في حق الراحل هيثم زكي؛ بسبب الخوض في سيرته بالسوء، والافتراء عليه بكلام لا يستطيع الرد عليه أو الدفاع به عن نفسه لكونه فارق الحياة.وأكد المصدر،

أن الراحل هيثم نجل أحمد زكي، كان يتمتع بسيرة طيبة، ومحبة كبيرة في قلوب كل من يعرفه سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، ولم يخرج في أي لقاء ظهر فيه بالتطاول على أحد أو الخوض في سيرة أي شخص؛ وبالتالي ما تفعله حورية فرغلي بعد رحيله بثلاث سنوات يعد تشويها لصورته، وهو أمر ”غير مقبول“.

وشدّد المصدر على رفض العائلة لما قالته الفنانة بحق الراحل، وأنه كان لا يصح أن تتحدث بهذا الشكل عنه خصوصا أن ما ذكرته لا يفيد بأي شيء سوى إثارة الجدل وتشويه سمعة هيثم فقط.

ومن جهة أخرى، تعرضت حورية فرغلي لهجوم عنيف عبر السوشال ميديا، بسبب تصريحها هذا؛ حيث اعتبر المتابعون أن ما رددته الفنانة ليس إلا محاولة جديدة لتصدر الترند، وإحداث ضجة ليس أكثر.

ورفض المتابعون أيضا، الإساءة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، خصوصا أنه ليس على قيد الحياة وأصبح في عالم آخر، معبرين عن حبهم واحترامهم الشديد لهيثم الذي توفي بعمر الشباب، وكان يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وعائلته.وكانت قد أثارت حورية فرغلي الجدل، بعد تصريحات عديدة لها خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج ”حبر سري“.