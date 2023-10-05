الشاعر بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - أعلن الشاعر بهاء الدين محمد اعتزاله ، وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لهذا القرار واكتفى بوصف القرار بأنه راجع لأسباب خاصة.

بينما استقبل متابعو الشاعر بهاء الدين محمد هذا المنشور على أنه مطلع أغنية جديدة يستعد الشاعر بهاء الدين محمد لتقديمها مع أحد المطربين

بهاء الدين محمد تخرج في كلية الفنون الجميلة ، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: (عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، وغيرهم".

شكل بهاء الدين محمد ثنائيا مع الهضبة عمرو دياب، هذا الثنائى أنتج العديد من روائع الأعمال أبرزها أغنية «وهي عاملة إيه»، وكانت من ألحان عصام كاريكا، أغنية «أديني رجعتلك» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يا حبيبي لا» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «علم قلبي» التي كانت من كلمات وليد جلال، ومن ألحان خالد عز، وأغنية «قال لي الوداع» من ألحان خالد عز، وأغنية «لو عشقاني» من ألحان محمد رحيم، وأغنية «حبيبي يا عمري» من ألحان خالد عز، وأغنية «إنت ما قولتش ليه» من ألحان عمرو دياب.

هذا بجانب أغنية «تنسى واحدة» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يدق الباب» من ألحان محمد يحيى، وأغنية «أيوة أنا عارف» ألحان عمرو دياب، وأغنية «أغيب» ألحان عمرو دياب ومحمد يحيى. وأغنية «قالتلي قول»، وأغنية «ضحكت» وهما من ألحان عمرو دياب وأغنية «عيني وأنا شايفه» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «آه من الفراق» من ألحان عمرو دياب