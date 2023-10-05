انت الان تتابع خبر علا غانم ترجع الى طليقها بعد كل الفضايح السابقة..سبب رجوعها صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت علا غانم، الفنانة المصرية، عن صمتها لتكشف حقيقة موقفها من طلب طليقها عبد العزيز حسن عقد جلسة صلح معها بعد اشتداد الأزمة بينهما خلال الفترة الاخيرة وطلب غانم حقوقها كاملة من خلال القانون.

وأكدت علا غانم خلال تصريحات صحفية لها أنها "لا تفكر في عقد جلسة صلح مع طليقها أو تصفية حسابات، وأنها تنتظر ردّ القانون لاسترجاع كل ما سلبه منها

وقالت الفنانة المصرية "اعتبرت نفسي تعرضت لحفرة زي بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضّفته وكمّلت وهكمّل حياتي بشكل طبيعي".وفي رسالة سابقة لطليق علا غانم وجهها إليها خلال تصريحات سابقة جاء فيها: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحلّ أزمتنا بهدوء، وضروري وجود شخص يتكلم بالحق".

وقد بدأت الأزمة بين علا غانم وطليقها حين صرّحت بتعرّضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد "بلطجية" استعان بهم زوجها السابق، ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده بواسطة التوجة للقانون والمحاكم.

ومن الناحية الفنية، يشار إلى أن فيلم "أولاد حريم كريم" هو آخر أعمال الفنانة علا غانم وهو من بطولة: مصطفى قمر، بشرى، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، يوسف عمر، فؤاد محسن، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.