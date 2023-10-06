انت الان تتابع خبر هنا الزاهد في أجرأ تصريحاتها الشخصيه.. شهر العسل مع الفنان احمد فهمي كان أوحش حاجه في حياتها، وهذا ما مارسه معها حتى وصل وزنها 47 كيلو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة المصرية هنا الزاهد، محركات البحث، بعد لقاءها الجريء مع الإعلامي عمرو أديب وتحدثت هنا الزاهد في البداية عن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي.

أتأثر بالشائعات

وقالت هنا الزاهد لعمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر، إنها تتأثر بشائعات الانفصال عن زوجها.وأشارت هنا إلى أنها تفضل عدم الرد، وأن يتكلم الناس عن أعمالها.

وتابعت هنا الزاهد: “علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تتطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تؤثر على نفسيتك”.

وأضافت: “أكيد أنا إنسانة وأتأثر بالشائعات.. لكن مش برد، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي.. والناس تتكلم عن شهر عسل كارثي

وتحدثت هنا الزاهد عن شهر العسل هي وزوجها أحمد فهمي، ووصفته بـ”الكارثي”

وقالت: “شهر العسل باظ وكان أوحش حاجة حصلتلي.. ووصلت فيه لـ 47 كيلو وجالي حصاوي على المرارة وكنت تعبانة جدا.. بس خلاص هو قضاء وقدر”

شعر كير

وكشفت هنا معاناتها مع شعرها الكيرلي: “أنا مش بعمل شعري خالص.. معظم الوقت مش بعمله وفي شغلي أغلب الوقت بلبس بواريك لأني بخاف على شعري أوي إنه يبوظ أو يقع”.وتابعت: “شعري في الحقيقة كيرلي ولو طلعت بيه كيرلي مش هيبقى حلو هيبقى كارثة.

وبشيل هم إني أروح البحر عشان بيبقى مش ألطف حاجة بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف

وأكدت: “فهمي بيشوف شعري الطبيعي وبيحبه عادي”.”.