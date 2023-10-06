ماهو سبب إنهيار الفنانة المصرية غادة عبدالرازق من البكاء على الهواء ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

دخلت الفنانة غادة عبد الرازق في نوبة بكاء، فور دخولها ستوديو برنامج معكم منى الشاذلي، أثناء تحيتها للجمهور، وذلك لتأثرها الكبير بـ تحيتهم.

وأجابت غادة عبد الرازق على سؤال منى الشاذلي حول سبب بكائها، قائلًة: لما بحس أن الناس بتحبني أوي ده بيأثر فيا.

وكشفت غادة عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن تفاصيل مسيرتها الفنية ومسلسلها الأخير حدث بالفعل حكاية تحت الحزام.

كما تحدثت غادة عبد الرازق وابنتها روتانا، عن أسرار في حياتهم الشخصية، وستحتوي الحلقة على تحديات بين غادة وابنتها وحفيدتيها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق وفي سياق أخر، تعد حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل، هي آخر أعمال غادة عبد الرازق، وهي مستوحية عن قصة حقيقية ونقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة، والمسلسل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج حاتم سمان ومحمد حسين، ويشارك بها الفنانة غادة عبد الرازق، وسلمى أبو صيف، وخالد أنور.