كم بلغ مهر ليلى علوي عندما تزوجت من عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك .. لن تصدق ماذا طلبت ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ليلى علوي، نجمة من أجمل نجمات السينما المصرية، جمعت بين الجمال الساحر والموهبة العالية والقدرات الفنية المتميزة فاستطاعت أن تحقق النجاح منذ انطلاقتها الأولى، وهي من النجوم القلائل الذين استطاعوا الحفاظ على تفوقهم الفني طوال مسيراتهم الفنية الحافلة.

وبموهبتها وقدراتها الفنية العالية وجمالها الساحر وانوثتها الطاغية، جذبت قلوب المعجبين والمعجبات في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي.

والفنانة الجميلة ليلى علوي، اسمها الكامل ليلى أحمد علي علوي، من مواليد عام 1962، أي أنها تبلغ من العمر الآن حوالي 58 عاما، نالت شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال .

ودخلت النجمة ليلى علوي عالم الفن بمحض الصدفة، حيث كانت ترافق والدتها المذيعة في يوم من الأيام وبينما كانت تغني وتلعب سمعها الإعلامي المصري حسني منيب وطلب منها التقدم للامتحان لتكون أحد أطفال الإذاعة .

وبالفعل اجتازت الطفلة الجميلة ليلى علوي الامتحان وظهرت في عدة برامج، منها (أبلة فضيلة ) و (فتافيت السكر)، ثم أتيحت لها الفرصة للمشاركة في الأعمال السينمائية عن طريق فيلم أنا وابنتي والحب عام 1974، وبعده فيلم من أجل الحياة عام 1977.

وتعد الفنانة ليلى علوي من أبرز معجبات الفنان الراحل رشدي أباظة، حيث قالت خلال لقاء لها ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة والإعلامية “إسعاد يونس” المذاع على فضائية السي بي سي، إنها تعشق رشدي أباظة بدرجة جنونية، لافتة إلى أنها شاركته في أحد أفلامه السينمائية والذي كان بعنوان «من أجل الحياة».

وأضافت أن عشقها وحبها لرشدي أباظة كان يدفعها إلى مشاهدة أفلامه في أوقات متأخرة من الليل، وذلك بعد نوم والدتها ووالدها، خاصة وأن حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها، أن تؤدي دور البطولة معه عندما تكبر في السن، وقد تحقق حلمها بمشاركتها معه في إحدى افلامه.

وأكدت الفنانة الجميلة، أن سبب شهرتها الواسعة في بدايتها الأولى كان نتيجة شائعة انتشرت على نطاق واسع، تتحدث عن وجود قصة حب ملتهبة بينها وبين الفنان الكبير رشدي أباظة، بعد مشاركتها له في بطولة فيلم "أنا والحياة" وكان الدنجوان يحنو عليها ويعاملها كأبنته ومن هنا تسربت الشائعة لوسائل الإعلام.

وعلى مدى مشوارها الفني الطويل قدمت الفنانة الكبيرة الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والمميزة التي تخلد اسمها في تاريخ الفن المصري ، ومن أهم هذه الأعمال: «اضحك الصورة تطلع حلوة»، «حب البنات»، «ألوان السما السبعة»، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الفنية الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور وإعجابهم.

وعرفت في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم "خديجة" زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

وقد توفي طليق النجمة المصرية ليلى علوي في أبريل من العام المنصرم 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد مستشفيات العزل في القاهرة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وحرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وقالت ليلى في المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته .. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

وتقبلت علوي العزاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم نيللي كريم وعبير صبري واللبنانية نيكول سابا والفنانة بسمة، وتوقف متابع أمام حذف ليلى لصفة "الزوج السابق" عن الراحل رغم تصريحه قبل وفاته بأنها كانت أفضل زيجاته، وتلقى لوما من بقية المتابعين الذين طالبوه باحترام حرمة الموت.

وكان رجل الأعمال منصور الجمال قد أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تدمير الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، وظل لعدة أيام يتنفس بواسطة الأجهزة المساعدة، وحاول الفريق المعالج وقف التدهور في وظائف الكبد ورفض المقربون منه تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" وشاركها بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين وإنعام سالوسة ولمى كتكت ومحمد الشرنوبي وصبري عبد المنعم، وهو فكرة باسم سمرة، وإخراج يسر نصر الله.