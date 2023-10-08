طبعة جديدة من كتاب الحاج محمد جمعان

طبعة جديدة من كتاب الحاج محمد جمعانصدرت مؤخراً الطبعة الثانية من كتاب (كفاح ونجاح وعطاء)، وهو كتاب يتحدث عن مسيرة حياة المغفور له رجل المال والأعمال الحاج محمد أحمد جمعان.

ويأتي إصدار الطبعة الثانية والمنقحة من الكتاب برقم الإيداع (276)، مع إقتراب الذكرى السنوية لوفاة الحاج جمعان طيب الله ثراه.

ولعل مايميز كتاب (كفاح ونجاح وعطاء) في طبعته الثانية، الجهد الكبير والواضح الذي بذله فرق الإعداد المتخصص والمكون من الأستاذ/ زيد عبدالله النهاري، الدكتور/ أحمد محمد البتول، الأستاذ/ رمزي عبدالعزيز اليوسفي، والأخ/ عبدالرحمن رمزي اليوسفي، والإشراف العام من قبل الاستاذة الدكتورة/ نجاة محمد أحمد جمعان.

وتناول الكتاب جوانب هامة عن حياة ونشأة الحاج محمد أحمد جمعان، وإضاءات حول مسيرة الكفاح والبناء والعطاء التي إتسمت بها حياة المرحوم جمعان، بالإضافة إلى اسهاماته الوطنية والتنموية ودعمه للعديد من المشاريع والأنشطة التي استفاد منها النشء والشباب.

وقد سجل فريق إعداد الكتاب جزيل الشكر والتقدير للإستاذ شوقي أحمد هائل سعيد الذي وجه بتشكيل فريق العمل لإعداد الطبعة الثانية من الكتاب، كما تقدموا بالعرفان والإمتنان للأستاذ أمين محمد احمد جمعان لمشاركته ودعمه عند الإعداد ووضع اللمسات الأخيرة لإخراج الكتاب بهذه الحلة الجديدة والمتميزة.