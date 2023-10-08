ماهي الرسالة التي وجهها الفنان المصري "أحمد مكي" للشعب الفلسطيني بعد عملية "طوفان الأقصى" ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وجه الفنان أحمد مكي رسالة إلى الشعب الفلسطيني طالبا من متابعيه ومحبيه الدعاء لهم. وقال مكي في بوست عبر صفحته الرسمية «اللهم انصر اخواننا في فلسطين… و احفظ شعبها… آمين يا رب العالمين يا قادر علي كل شئ يا رحمن يا رحيم». كما حرص الفنان محمود البزاوي، على دعمه للفلسطينيين، والضربة التي وجهتها الفصائل الفلسطينية للإسرائيليين تحت مسمى “طوفان الأقصى”، متمنيًا التوفيق لهم في حربهم ومسيرتهم ضد الكيان الصهيوني.

ونشر محمود البزاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة كتب فيها: ” اجمل احتفال على مرور ٥٠ سنه على نصر اكتوبر هو يوم ٧ اكتوبر .. تحيا مصر و تحيا فلسطين”.

وحرص أيضًا الفنان نبيل الحلفاوي، على دعمه للفلسطينيين، والضربة التي وجهتها الفصائل الفلسطينية للإسرائيليين تحت مسمى “طوفان الأقصى”، متمنيًا التوفيق لهم في حربهم ومسيرتهم ضد الكيان الصهيوني.

ونشر نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” تغريدة كتب فيها: “اللهم انصر الحق وأهل الحق.. أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الاسرائيلي فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.