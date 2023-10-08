في ذكرى رحيل الفنان "طلعت زكريا" ايمي تحيي وفاة والدها بكلمات مؤثرة

الرياض - محمد الاطلسي - ​​​​​

حرصت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان طلعت زكريا، اليوم، حيث أعربت عن شدة حزنها لفقدان والدها، مطالبة متابعيها الدعاء له بالرحمة وقراءة سورة الفاتحة.

وشاركت إيمي مجموعة من الصور بصحبة والدها طلعت زكريا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وكتبت عليهم، قائلة: زي النهارده من 4 سنين راح مني أغلى حاجة في دنيتي.. بابا.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك.. وحشتني أوي.. الفاتحة.

ذكرى رحيل طلعت زكريا

كما أحيا عمر نجل الراحل طلعت زكريا ذكرى وفاة والده، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث قال: النهارده 8/10 ذكرى وفاة أبويا وصاحبي وحبيبي الضهر والسند بعد ربنا واللي الأيام بقت شبه بعضها من بعد عدم وجوده.. كلام كتير جوايا بيتلخص في الدعاء ليك.. ادعوله أمانة طيب الذكر.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويرحم كل اللي سبقونا ووحشونا ويجعل مأواك الجنة.. ربنا يجمعنا بيك على خير.