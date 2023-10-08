انت الان تتابع خبر الهام شاهين تهاجم الجمهور وتقوم بتهديدهم بطريقة صادمة..ما قالته اثار غضب الجمهور بحق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة لمهاجميها، مؤكدة أنها لا تتعمد استفزاز الجمهور، كما تحدثت عن شخصيتها في مسلسل ألفريدو، موضحة أنها لم تخرج من الشخصية حتى الآن.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية: أنا مخرجتش من شخصية سوسو لغاية دلوقتي ولسه مأثرة عليا، وأثرت عليا في تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكنت في موود مسلسل ألفريدو وفي نفس الوقت أروح أشارك في المهرجان وهو جو تاني بمثابة عرس سينمائي وفرحة وغنا وفن والناس كانت فرحانة بيا، لكن في نفس الوقت كانت مشاعر متضاربة وبتعمل لخبطة، وكنت أتمنى أن يكون المسلسل والمهرجان في توقيتين مختلفين.

وتابعت: رحت المهرجاتن متأخر لأني كنت مشغولة بالحلقة الأخيرة من مسلسل ألفريدو ودخلت المسرح في المهرجان في مود عزاء، والمفروض أودع الناس واشكرهم، سواء أستاذ هاني لاشين وعلي بدرخان والفنان محمود حميدة وكبار الفنانين، وكنت حاطة في دماغي أني هشكرهم لكن لقيت نفسي سرحانة في شخصية سوسو ومفصولة عن الواقع، ولسه مارجعتش إلهام شاهين.

إلهام شاهين لمهاجميها: مش عايزاكم تحبوني لكن احترموا فني كما وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة لمهاجميها، ومهاجمي مسلسلها ألفريدو وقت عرض البوستر، قائلة: ميلشيات إلكترونية نشيطة وأنا عارفاهم من طريقة الكتابة وحفاظهم وحافظة طريقتهم، وبدأو يشتموا احتياطي قبل مايشوفوا ويقلك ست كبيرة وهتحب شاب صغير؟! حتى لو ده حقيقي ليه بتحكموا قبل ماتشوفوا؟.

واستكملت: أنا عارفة أن الهجوم ده عشان إلهام شاهين مش عشان المسلسل وده متوقع، لأن أرآي لاتتغير ومش بخاف من حد، وأنا صادقة مش بعرف أجامل ولا أنافق ولا حتى جمهوري عشان أكسبه، صعب تكسب كل الناس، الرسل وربنا سبحانه وتعالى فيه ناس لم تؤمن بهم تعمل كده أنت إزاي؟ أنت كده منافق.

وأكدت إلهام شاهين إنها لا تتعمد استفزاز الجمهور، قائلة: أنا مش قصدي أستفز الناس أنا ست صادقة جدًا ماعنديش توازنات، أنا بغيرعلى ثلاث حاجات على الفن وبلدي وديني، لأن الآراء المتشددة مسيئة له، وبغير على بلدي واللي يقرب منها باكله، والتلات حاجات دول متقربش منهم.

وأضافت: اللي زعلان ومش بيحبني متتفجرش عليا أنا مش بشربك المسلسل بالعافية؟ طيب تتابع ليه المسلسل وبتدخل صفحتي ليه؟ إقلب المحطة، فيه ناس فاضية وماعندهاش شغلانة معنى أنك بتدخل على صفحتي وبتتناقش في العمل يبقى متابعني.

وتابعت: مش عاوزاكم تحبوني لكن احترموا فني يامتدنين أوي، مش السيدة خديجة تزوجت الرسول وكانت أكبر منه بعمر 15 سنة ؟ ولا أنتوا معترضين على الرسول، ومجربتش إني اتجوز حد أصغر مني، ولكن جايز ليه لأ.