انت الان تتابع خبر محمد هنيدي في فيلم كوري عالمي..مفاجأة من العيار الثقيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن حقيقة ما تردد من أنباء، خلال الفترة الماضية، حول قيامه ببطولة فيلم كوري.

حقيقة بطولة محمد هنيدي لفيلم كوري

خلال استضافته في برنامج "تشينغو" والذي أطلقته مؤخراً منصات ET بالعربي، أكد محمد هنيدي على إعجابه بالأعمال الفنية الكورية، وخاصة الأغاني. خلال تصريحاته قال هنيدي: "الأغاني بالتحديد والاتجاهات الجديدة الكورية حلوة جدًا، والعالم كله سمعهم".

وعندما وُجه له سؤالًا حول حقيقة وجود فيلم كوري كامل من بطولته، رد هنيدي قائلًا: "مفيش الكلام ده، مع أني أتمنى، وأنا سعيد جدًا بتسليط الضوء على الأعمال الفنية الكورية".

يُذكر أن محمد هنيدي يستعد حاليًا لتقديم أحدث عروضه المسرحية والتي تحمل اسم "فرحات والعائلة"، وهي من بطولة مواهب من ذوي الهمم. شارك محمد هنيدي الملصق الدعائي للمسرحية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، وأرفقه بتعليق قال خلاله: "عرض مسرحي بطولة مواهب ذوي الهمم. على مدار عام ونصف بيتم الإعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم".

كما يُشارك هنيدي حاليًا في تصوير فيلم "الجواهرجي"، والذي يُشاركه بطولته منى زكي وأحمد السعدني وتارا عماد. يُذكر أيضًا أن الفنان محمد هنيدي كان قد رد مؤخرًا على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد الذي اتهمه خلالها سابقاً بتعاطي المواد المخدرة وإنقاذه منها بواسطة الفنانة شريهان.

خلال رده وصف محمد هنيدي تلك الاتهامات بأنها غريبة للغاية، معبراً عن تعجبه منها خاصة أنه لم يكن الوحيد الذي طالته تصريحات من هذا النوع. أضاف هنيدي قائلًا: "مش عارف أنا وغيري الأستاذ جاب سيرتهم وفي حالة من الاستغراب الشديد والصمت، وده شيء مش مفهوم وإحنا مش ناس صغيرين وفاضيين عشان نرد على بعض وحاجات بقالها 40 سنة، وكان الحقيقة موقف مش ظريف". وتابع: "في النهاية التسامح شيء جميل أوي بس له حدود وهسامح لوجه الله هرتاح لأنه في الآخر كلام فاضي".